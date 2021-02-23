دعم ألماني لجهود “كوبيش” في ليبيا.. ورسالة لـ”الدبيبة”

أعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية، السفير كريستيان باك، عن دعمه للجهود الأممية في ليبيا.

وأكد “باك” على أهمية ما جاء في دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والمتمثّلة في التنفيذ الكامل لخريطة طريق برلين؛ من أجل الانتقال السياسي في ليبيا.

وأشار إلى أن الخطوات التي يجب أن تُتّخذ، خلال الفترة القادمة، تتمثّل في الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية شاملة من قبل رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، والتصويت على منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

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