تسجيل 64 إصابة بفيروس كورونا من 217 فحصا في سبها

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 64 إصابة بفيروس كورونا في بلديات الجنوب، أمس الإثنين، من 217 عينة تم فحصها.

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مختبر المركز، تسلم 217 عينة من مواطنين، وأظهرت نتائج التحاليل، 64 حالة موجبة، 153 حالة سالبة،

وتوزعت الحالات، بواقع 38 حالة في سبها، و18 في الشاطئ، و3 في القطرون، وحالتين في الزيغن، وحالة واحدة في كل من سمنو وتراغن وأم الأرانب.

ويعاني المرضى في مركز العزل بمدينة سبها في الجنوب الليبي، من نقص في الأكسجين بسبب عجز المصانع في المدينة عن توفير احتياجات المركز، مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بالمركز.

وقال مدير مركز العزل ناصر حمد، في الاثنين، إن مصانع الأكسجين في البلدية لا تغطي العجز في المركز مع تزايد المصابين، مشيرا إلى الاتفاق مع مستشفى براك في وادي الشاطئ لدعم المركز بأسطوانات الاكسجين.