“سبل السلام”: ضبط 3 سيارات تقوم بتهريب البنزين إلى المثلث الحدودي المجاور للسودان

أعلنت كتيبة ” سُبل السلام” التابعة للجيش، اليوم الثلاثاء، إن إحدى الدوريات التابعة لها بمدينة الكُفــرة، قامت بضبط 3 سيارات صحراوية نوع تويوتا تندرة.

وأوضحت الكتيبة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، أن العناصر المضبوطة، كانت تقـوم بتهريب وقـود “البنزين” إلى المثلث الحدودي المجاور لدولة السودان، مؤكدة أنه تم إحالة السائقين والسيارات إلى النيابة العامة بالمدينة لاتخاذ الاجراءات القانونية معهم.

هذا وتتفاقم المخاطر التي تمثلها عمليات التهريب التي تتخفى بسبب الثغرات الأمنية عبر الحدود في الجنوب.

وتعتبر الحدود الليبية مع تشاد ودول جنوب الصحراء خطا نشطا لتهريب الوقود والسلاح والمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات، كما تنشط في المنطقة جماعات متطرفة مثل تنظيمي داعش، وبوكو حرام الإرهابيين.

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