مصدر لـ”218″: “المركزي” لم يغط مرتبات شهريْ يناير وفبراير

قال مصدر مسؤول يعمل في وزارة المالية في تصريح لـ”218″، إن أذونات صرف مرتبات شهريْ يناير وفبراير جاهزة.

المصدر؛ عزا سبب عدم إحالة أذونات الصرف للمصرف المركزي إلى عدم قيام المحافظ الصديق الكبير بتغطية بند المرتبات دون توضيح الأسباب على الرغم من الاتفاق بين كافة الأطراف الليبية والقاضي بتخصيص ميزانية قدرها تسعة مليارات دينار لتسيير أعمال الحكومة من بينها سداد مرتبات شهريْ يناير وفبراير.

وأكد المصدر ذاته، أن “المركزي” لم يغذ حساب المرتبات رغم الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن مرتبات أول شهرين من هذا العام ستكون موحدة لكافة مؤسسات الدولة وهي المرة الأولى منذ الانقسام الذي حصل في وزارة المالية عام 2014.

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