«الحداد»: هناك فيتو منذ عام 2014 ضد بناء جيش بالمنطقة الغربية

قال رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق محمد الحداد، إن “هناك فيتو منذ عام 2014 ضد بناء جيش بالمنطقة الغربية”، مردفًا “والآن حان الوقت لتكاتفنا جميعا حتى تكون لدينا مؤسسة تحمي البلاد”.

وأضاف «الحداد» خلال كلمة في حفل أقيم ببني وليد لتكريم ما أسموهم بـ “الشهداء”، أننا ” نريد مؤسسة منضبطة وإطارا صحيحا وتراتبيا تنضوي تحته المناطق والكتائب ورئاسة الأركان ووزارتا الدفاع والداخلية وغيرها”.

وتابع؛ “تحملنا المسؤولية في وقت صعب ومازلنا نتحمل من أجل أن تكون لدينا مؤسسة عسكرية منضبطة”، مردفا أن “صمود أهالي طرابلس له الفضل الأول في الانتصار على العدوان”.

وأعرب «الحداد»، عن أمله في أن تكون الحرب على طرابلس هي الأخيرة، قائلا إ”إذا فرضت علينا حرب أخرى فلن نتراجع”، لافتًا إلى أن “التواصل مع الخارج ضروري لكن مع المحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها”.

وأكمل؛ أن “الأجيال القادمة ستلعننا إن لم نتكاتف ونقف صفا واحدا لبناء مؤسسات الدولة”، قائلًا: “مازلنا متحملين المسؤولية”.

وأوضح «الحداد» إلى أنه يوجد “لوبي فاسد في بعض الإدارات وذلك يحتاج إلى سنوات وتكاتف من الجميع لتطهيرها”، داعيًا الجميع إلى “التواصل مع بعضهم البعض وإيجاد حل ينهي جميع المشاكل”.