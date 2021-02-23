مكافحة الأمراض: طرابلس تواصل تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا حيث تواصل العاصمة طرابلس تسجيل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا والتي بلغت 143 حالة جديدة و46 حالة مخالطة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في مصراته تسجيل 53 حالة مخالطة وفي جنزور 21 حالة جديدة وفي صبراته وتراغن والزاوية الجنوب واسبيعة والعجيلات وأم الأرانب والمنشية الجميل والعامرية وزلطن والماية وسوق الخميس امسيحل سجلت حالة جديدة لكل منهم وفي القره بوللي سجلت 3 حالات جديدة وفي زليتن سجلت 6 حالات جديدة وفي الخمس سجلت 8 حالات جديدة وفي الحرابة سجلت 4 حالات جديدة وحالة مخالطة وفي نالوت سجلت 3 حالات جديدة وفي قصربن غشير سجلت حالتين جديدتين وفي صرمان سجلت 4 حالات جديدة وفي السواني بن ادم سجلت حالتين جديدتين عدد 2 حالة جديدة وفي بني وليد سجلت 24 حالة جديدة وفي سبها سجلت 23 حالة جديدة و15 حالة مخالطة وفي الشاطئ سجلت 16 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي البوانيس سجلت 3 حالات جديدة الة جديدة وفي القطرون سجلت 3 حالات جديدة وفي الجفارة والزاوية الغرب سجلت حالتين جديدتين لكل منهما وفي ككلة سجلت 8 حالات جديدة وفي اجدابيا سجلت 5 حالات جديدة ومثلهم مخالطة وفي البريقة سجلت 5 حالات جديدة وحالة مخالطة وفي غريان سجلت 7 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي الزاوية المركز سجلت 10 حالات جديدة و6 حالات مخالطة وفي زواره سجلت 27 حالة مخالطة وفي الزنتان سجلت 16 حالة جديدة.