«بوشناف»: على أهالي بنغازي تكوين رأي عام ضاغط ينبذ العنف ويدين استهداف المؤسسات

طالب إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة الليبية، رجال الأمن ببذل المزيد من الجهد ومضاعفة العمل لمحاربة الجريمة والقضاء على الانفلات الأمني الذي يكاد يخرج عن السيطرة.

وقال بوشناف في مقطع فيديو، رصدته «الساعة 24»: “يتوجب أن ندرك الخطر المحدق بنا، وأدعوكم ألا تتركوا بنغازي ولا تجعلوها ملاذا آمنا للمجرمين، وقاوموا بحزم وفاعلية وجدية”.

وأضاف “عملكم لبسط الأمن جهاد، فأهلكم ينظرون منكم الكثير ونحن معكم وأمامكم وحولكم، وأدعوا أهلنا في بنغازي إلى معاونة أبنائهم في الأجهزة الأمنية الذين يواجهون الجريمة المنظمة”.

وتابع “أدعوا أهالي بنغازي لتشكيل رأي عام ضاغط ينبذ العنف ويدين استهداف المؤسسات الأمنية، كما أدعوا للأمن المجتمعي الذي يتكامل فيه العمل الأمني مع العمل الأهلي”.