“إندبندنت”: ليبيا مُقبلة على صيف بلا كهرباء

تقرير 218

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريراً مطولاً حول الشبكة العامة للكهرباء في ليبيا، لفتت فيه إلى أن البلاد مقبلة على صيف بلا كهرباء، مستندةً بذلك إلى بيانات جمعتها تشير إلى عدم قدرة شركة الكهرباء على التغلب على أزمة طرح الأحمال في صيف 2021.

واستند التقرير إلى بحث قامت به وكالة التنمية الأمريكية، التي أشارت إلى امتلاك ليبيا 14 محطة كهربائية تحتوي على 63 وحدة إنتاج يمكنها توليد 8600 ميغاوات، تعمل منها الآن 40 وحدة، فيما تحتاج البقية للصيانة.

عجز التوليد في أوقات الذروة

وكان عضو مجلس إدارة الشركة عبد السلام الأنصاري قد كشف، في تصريح سابق، خلال لقاء عقده مع اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة؛ عن عجز التوليد في أوقات الذروة، وإن حجم العجز يصل إلى ثلاثة آلاف ميغا وات في أوقات الذروة الصيفية والشتوية.

وفي نوفمبر الماضي؛ أكمل طاقم خبراء الكهرباء الجزائري الزائر ليبيا مهامه بنجاح، إذ قام الخبراء بتشغيل وحدات محطة “الخمس” الاستعجالية الغازية بقدرة توليد بلغت 530 ميغاوات، وهي الأعلى وفقا للتصميم؛ بعدما عجزت الشركة العامة للكهرباء عن تشغيلها، طيلة السنوات الماضية، لأسباب عديدة أبرزها الأسباب الأمنية.

ودعا مراقبون، الشركة العامة للكهرباء؛ إلى البدء في مفاوضات مشابهة لإتمام أي مشروعات متأخّرة لسدّ العجز في الشبكة العامة، إذ يصل في وقت الذروة الصيفية والشتوية إلى أكثر من ألفي ميجاوات.

بدوره، خاطب ديوان المحاسبة، شركة الكهرباء، في وقت سابق، بضرورة التنسيق مع المقاولين الأجانب؛ للعودة لمشروعاتهم واستكمال مهام عملهم في أقرب الآجال، ورصد ديوان المحاسبة عمليات فساد بالمليارات في قطاع الكهرباء.

من جانبها، قالت الشركة في مرات عديدة إن الحروب وانحدار المستوى الأمني وعلميات السرقة والنهب للمعدات والأسلاك والأعمدة؛ تُشكّل تحديًا كبيرًا أمام مجلس الإدارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية