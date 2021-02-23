المنفي ودبيبة يبحثان مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية توحيد الجيش ودعم لجنة «5+5»

بحث رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وحضر الاجتماع نائبا المنفي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي، اليوم الثلاثاء.

وشارك في الإجتماع رئيس أركان قوات حكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة أجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام، وآمر قوة مكافحة الإرهاب العميد فتح الله أبوفاس، وآمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرةالعميد إبراهيم بيت المال.

كما تواجد أيضا آمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس وفد «الوفاق» في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اللواء أحمد علي أبوشحمة، وأعضاء الوفد وهم العميد مختار ميلاد النقاصه ،والعميد الفيتوري خليفه أغريبيل، والعميد مصطفى علي يحيى ،العميد رضوان الغراري.

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