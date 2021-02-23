«مكافحة الأمراض»: 489 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 897 شخصا ووفاة 9 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 22 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (336).

واستلم المركز عدد (2826) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (362) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (768) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (350) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (125) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (217) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (75) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (46) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (401) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (56) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (78) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (264) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2337) عينة سالبة لفيروس كورونا عدد (489) عينة موجبة لفيروس كورونا (331 جديدة + 158 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 143 حالة جديدة

عدد 46 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 53 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 21 حالة جديدة

4.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 6 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 8 حالة جديدة

8.الحرابة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

9.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

10.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

11.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

12.قصربن غشير

عدد 2 حالة جديدة

13.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

14.السواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

15.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

16.بني وليد

عدد 24 حالة جديدة

17.سبها

عدد 23 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 16 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

19.البوانيس

عدد 3 حالة جديدة

20.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

21.ام الأرنب

عدد 1 حالة جديدة

22.القطرون

عدد 3 حالة جديدة

23.اسبيعة

عدد 1 حالة جديدة

24.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

25.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

26.ككلة

عدد 8 حالة جديدة

27.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

28.اجدابيا

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

29.البريقة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

30.غريان

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

31.الزاوية المركز

عدد 10 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

32.زواره

عدد 27 حالة مخالطة

33.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

34.الماية

عدد 1 حالة جديدة

35.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

36.الزنتان

عدد 16 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 897 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 671 حالة في طرابلس

2.عدد 12 حالة في غريان

3.عدد 9 حالات في اجدابيا

4.عدد 24 حالة في البريقة

5.عدد 16 حالة في نالوت

6.عدد 15 حالة في مصراته

7.عدد 3 حالات في درج

8.عدد 3 حالات في مسلاته

9.عدد 36 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 16 حالة في قصر بن غشير

11.عدد 6 حالات في القلعة

12.عدد 46 حالة في سبها

13.عدد 15 حالة في زليتن

14.عدد 25 حالة في الزاوية الغرب

تفاصيــــــل الــــ ( 9 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في بني وليد

2.عدد 1 حالة في مصراته

3.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

4.عدد 1 حالة في سبها

5.عدد 1 حالة في زليتن

6.عدد 1 حالة في قصر الأخيار

7.عدد 3 حالات في الزاوية الغرب

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 130701

2.الحالات النشطة : 11559

3.المتعافين : 117017

4.الوفيات : 2125