السني وكوبيش يبحثان تحديات تشكيل الحكومة الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش جهود السلطة التنفيذية الجديدة ومساعيها لإنجاز التشكيل الحكومي والتحديات المصاحبة لذلك

وقال السني في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” إنه الجانبين بحثا أمس الاثنين آخر أعمال اللجان القانونية والدستورية في إطار خارطة الطريق التي تفضي للانتخابات العامة في 24ديسمبر القادم، كما جرى بحث المواقف الدولية والاقليمية من التطورات الأخيرة وبالأخص دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في دعم الاستحقاقات المتفق عليها في منتدى الحوار السياسي الليبي.

وجرى خلال المباحثات استعرض نتائج زيارات كوبيش الأخيرة ولقائاته مع عدة قيادات ونخب في ليبيا وجهود السلطة التنفيذية الجديدة ومساعيها لإنجاز التشكيل الحكومي والتحديات المصاحبة لذلك