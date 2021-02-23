«جويلي»: إجراء الانتخابات في موعدها لن يتحقق إلا «بتوفير الأجواء الآمنة»

أعرب أسامة جويلي، آمر ما يعرف بـ «غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية» عن أمله في اجتماع مجلس النواب في أقرب فرصة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة لتباشر مهامها.

وأضاف «جويلي» في تصريحات صحفية، أن “وظيفة ومهام الحكومة الجديدة مُحددة وهي التهيئة للانتخابات، وإجرائها في موعدها نهاية العام الحالي”.

وأكد أن “إجراء الانتخابات في موعدها لن تتحقق إلا بتعاون الجميع، وتوفير الأجواء الأمنة لعمل الحكومة”، لافتًا إلى أن “هناك شعورا بالتفاؤل؛ بعد الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية، وعلى المجلس الرئاسي الجديد”

يُذكر أن المُدة الممنوحة لرئيس الحكومة المعين عبد الحميد الدبيبة لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان تنتهي في الـ26 فبراير الجاري، بحسب خارطة الطريق التي اتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي بتونس في نوفمبر الماضي.