“المنفي والدبيبة” يُناقشان خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ولجنة “5+5” العسكرية مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم عمل لجنة “5+5″، وهو الملف الذي يعتبر من أولويات المجلس الرئاسي الجديد، بحسب ما أكده رئيسه في تصريحات سابقة.

وحضر الاجتماع الذي عقد في طرابلس نائبي “المنفي، عبدالله اللافي، وموسى الكوني إضافة إلى قادة من المنطقة العسكرية الغربية وهم “الفريق محمد الحداد رئيس أركان “الوفاق”، واللواء أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية وآمر المنطقة العسكرية الغربية، واللواء عبد الباسط مروان آمر المنطقة العسكرية طرابلس، واللواء عادل الزدام آمر المنطقة العسكرية الوسطى، والعميد فتح الله أبوفاس آمر قوة مكافحة الإرهاب، والعميد إبراهيم بيت المال آمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة”.

كما حضر الاجتماع آمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، اللواء أحمد علي أبوشحمه، وأعضاء اللجنة العسكرية العميد مختار ميلاد النقاصه، والعميد الفيتوري خليفة أغريبيل، والعميد مصطفى علي يحيى، العميد رضوان الغراري.

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