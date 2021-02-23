صحيفة نيجيرية ترصد معاناة المهاجرين الفارين من ليبيا

سلطت صحيفة نيجيرية الضوء على جانب من معاناة المهاجرين غير الشرعيين الذين تمت عمليات إعادتهم لبلادهم من ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن “إنوسنت إيماغبيغيان” النيجيري البالغ من العمر 41 قوله، إنه عاد إلى بلاده في أغسطس من العام 2018، بعد أن بقي عالقًا في ليبيا لقرابة الـ3 أعوام، بعد إخفاقه في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت أن “إيماغبيغيان” أشار إلى تحوله إلى عبد يباع ويشترى بين ما وصفها بـ”معسكرات العبودية” في ليبيا؛ حيث تم إجباره على العمل في المزارع من دون أجر لساعات طويلة، فيما لم يتم توفير ما يكفي من الطعام والشراب له ومن معه.

وذكر “إيماغبيغيان” أنه تحمل كل هذا حتى وصول لحظة الصعود على مركب الهجرة غير الشرعية في الساحل الليبي؛ حيث استخدم المسلحون البنادق لإجباره ومن معه على ركوب المركب الذي سرعان ما توقف محركه في البحر، ليتم إنقاذ ركابه من قبل خفر السواحل التابعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

واختتم “إيماغبيغيان” حديثه بالإشارة إلى تعرضه ومن بقي حيًا من ركاب المركب للإهانات والتوبيخ والضرب من قبل خفر سواحل تابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الذين نقلوهم إلى السجن الذي قبعوا فيه لمدة أسابيع، ليتم لاحقًا ترحيله إلى بلاده بمساعدة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا.

ونقلت الصحيفة، عن النيجيرية “جوك أورولوا” ذات الـ24 عاما، قولها، إن رحلتها إلى أوروبا عبر ليبيا انتهت بتواجدها في ما وصفتها بـ”معسكرات العبودية” التي تنقلت فيها هي ومن معها من فتيات، ولم يقدم الطعام والشراب لها ولطفلها الرضيع سوى مرة واحدة في اليوم.

وأضافت “أورولوا” أن سذاجتها وغباءها جعلاها تتصل بالمرأة التي هربتها إلى ليبيا من دون أن تدرك أنها مهربة لترسل شخصًا نقلها إلى مدينة صبراتة حيث أمضت 6 أشهر في يد من وصفته بـ”سيد عبيد” آخر، وبعدها تم نقلها إلى الشاطئ لتبحر إلى أوروبا، ليعود ربان مركب التهريب بعد الإبحار بقليل لوجود عيب في المركب.

وتابعت الصحيفة، أن “أورولوا” أشارت إلى نقلها ومن معها إلى معسكر آخر، ومنه ألقت الشرطة القبض عليهم وأخذتهم إلى سجن تحت الأرض في العاصمة طرابلس، ومن ثم لمعسكر للترحيل مكثوا فيه لمدة 3 أشهر، يتناولون خلالها طعامًا سيئًا ويشربون مياهًا قذرة، فيما تم تجريدهم من إنسانيتهم ما جعلها تهرب وطفلها.

وأضافت “أورولوا” أنها عثرت على شخص ليبي قام بإيوائها وساعدها في البحث عن وظيفة تنظيف في مستشفى، حيث التقت برجل أشفق على حالتها وساعدها في الوصول لمكتب المنظمة الدولية للهجرة، التي قامت بدورها بإعادتها إلى نيجيريا لتنتهي رحلة البحث عن وظيفة للحفاظ على جسدها وروحها معًا.

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