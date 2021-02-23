«الدرسي» لـ«الساعة 24»: «الدبيبة» أكد على استقلالية وحياد جمعية الهلال الأحمر الليبية

أكد مرعي الدرسي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبية، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة، شدد على وحدة وحياد واستقلالية الجمعية.

وقال الدرسي، في تصريح خاص لصحيفة «الساعة 24»: رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد على وحدة وحياد واستقلالية الجمعية”.

وأضاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبية “كما أكد الدبيبة على أهمية دعم مجهودات المتطوعين وتذليل الصعاب لهم والعمل على تسهيل مهام الجمعية”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، قد استقبل أمس الاثنين، بمدينة طرابلس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في إيجاز صحفي، حصلت «الساعة 24» على نسخة منه: “خلال اللقاء أشاد رئيس المجلس الرئاسي بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي على اعتبارها من أوائل المؤسسات التي توحدت في البلاد وعلى جهود كافة المتطوعين فيها من خلال مواجهة كافة التحديات التي مرت بها، كما تحدث رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء عن أولويات المجلس والحكومة والتي في مقدمتها توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدولة الليبية مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لها”.

وأكد المنفي خلال لقائه على دور الشباب الليبي المهم في هذه المرحلة نظرا لأن شريحة الشباب من أهم الشرائح في المجتمع وأن المجلس الرئاسي والحكومة سيعملان على تمكين هذه الشريحة من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة.

بدوره، هنأ الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي على انتخابه من قبل لجنة الحوار وأنهم كمؤسسة غير حكومية ستقوم بتقديم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي والحكومة في إطار المصالحة الوطنية ونبذ العنف والتفرقة بين الليبيين، كما قدم الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مرعي الدرسي رسالة تهنئة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي بمناسبة توليه زمام رئاسة المجلس.