ألمانيا تدعو ”الدبيبة” للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

دعا المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية، السفير كريستيان باك، للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية شاملة من قبل رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، والتصويت على منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وشدد “باك” على أهمية ما جاء في دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والمتمثّلة في التنفيذ الكامل لخارطة طريق برلين؛ من أجل الانتقال السياسي في ليبيا، مجددا التأكيد على دعمه للجهود الأممية في ليبيا.

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