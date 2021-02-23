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ألمانيا تدعو ”الدبيبة” للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعا المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية، السفير كريستيان باك، للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية شاملة من قبل رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، والتصويت على منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وشدد “باك” على أهمية ما جاء في دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والمتمثّلة في التنفيذ الكامل لخارطة طريق برلين؛ من أجل الانتقال السياسي في ليبيا، مجددا التأكيد على دعمه للجهود الأممية في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • ليبيا الدولة الوحبدة التى يوجد بها ثلاث رؤساء وزارة الثنى والسراج والدبيبة !!!

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