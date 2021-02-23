تحرّك مالطي بعد تصريحات “الدبيبة” حول “احترام جواز السفر الليبي”

أجرى وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، محادثات مع رئيس الحكومة الجديد، عبدالحميد الدبيبة، على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن رفضه لقاء الأول حتى تُظهر السلطات المالطية الاحترام لحاملي جواز السفر الليبي.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف مالطا”، أكد وزير خارجية مالطا أنه “لا توجد مشكلة” بين البلديْن، اللذيْن يُخطّطان للعمل معًا في عدة مجالات مهمة تخدم المصالح المشتركة.

وفي بيان صدر أمس الاثنين، قال وزير خارجية مالطا إنه أجرى اتصالاً هاتفيًا، مساء الأحد، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، تحدثا خلاله عن دور مجلس النواب لإجراء الانتخابات في ديسمبر.

ودعا الجانبان النواب الليبيين إلى الاجتماع في جلسة برلمانية، وبروح الوحدة الوطنية؛ لمنح الثقة للحكومة التي سيتم تعيينها لقيادة ليبيا إلى صناديق الاقتراع نهاية العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية