الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتصدقان بـ 200 ألف دولار لإعادة تأهيل مدرسة عبد الله بن الزبير بالزاوية

تصدق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رفقة الاتحاد الأوروبي بتجديد مدرسة عبد الله بن الزبير ببلدية الزاوية الغرب.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان له، أن مبنى المدرسة خضع لعملية تجديد كبيرة تم تمويلها في إطار برنامج “بلديتي” التابع للاتحاد الأوروبي ونُفذ من قبل مشروع “تعافي ليبيا” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار البرنامج، إلى أن “عبد الله بن الزبير” هي مدرسة إعدادية بها تسعة فصول دراسية تقع في الزاوية الغربية، مضيفا أنه لم يتم صيانة المدرسة أو تجديدها مطلقاً، مما تسبب في مخاطر على صحة وسلامة 160 طالب وطالبة (70 فتى و90 فتاة) ممن التحقوا بالمدرسة وكذلك المعلمين والموظفين.

وذكر البرنامج، أنه قام بتخصيص 200000 دولار أمريكي لأعمال التجديد الذي تضمنت أعمال صيانة جوهرية للمبنى الحالي بالإضافة إلى إضافة أربعة فصول دراسية وستة دورات مياه لتحسين بيئة التعلم وزيادة القدرة على مزاولة الأنشطة المدرسية.

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