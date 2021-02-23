مصادر: الكبير لم يغط مرتبات شهري يناير وفبراير

كشف مصدر صحفي، أن أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير جاهزة ولم يتم إحالة الأذونات للمصرف المركزي

وأرجع المصدر، سبب عدم إحالة أذونات الصرف للمصرف المركزي إلى عدم قيام المحافظ المقال الصديق الكبير بتغطية بند المرتبات دون توضيح الأسباب على الرغم من الاتفاق بين كافة الأطراف الليبية والقاضي بتخصيص ميزانية قدرها تسعة مليارات دينار لتسيير أعمال الحكومة من بينها سداد مرتبات شهريْ يناير وفبراير.

وأشار المصدر إلى أن المركزي لم يغذ حساب المرتبات رغم الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة.

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