الطبلقي: النائب الأول والثاني لعقيلة وصلا طرابلس لعقد جلسة تشاورية مع النواب

قالت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، إن النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصلا إلى طرابلس، لعقد جلسة تشاورية مع نواب المجلس المتواجدين حاليا في العاصمة.

وأضافت طبلقي، في تصريحات صحفية، أن النائبين الأول والثاني، فوزي النويري، وأحميد حومة، حضرا إلى طرابلس لعقد جلسة تشاورية والاطلاع على آخر المستجدات، موضحة أن الجلسة لن يحضرها رئيس المجلس.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أفاد ببدء التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بناء على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 فبراير الجاري.

واتفق أعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدت بصبراتة الأسبوع الماضي على عقد جلسات مكتملة النصاب القانوني في سرت بعد انقسام المجلس في شرق البلاد وغربها، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد للمجلس، ومنح الثقة للحكومة.

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