المنفي والدبيبة يناقشان خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

بحث رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة اليوم الثلاثاء مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تعتبر من أولويات المجلس الرئاسي الليبي الجديد

وشارك في اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المكلف، إن الاجتماع ناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24