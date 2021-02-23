مسؤولة أممية لمعيتيق: نرغب في التنسيق مع الوفاق بشأن النازحين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

أكدت منسق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا “جورجيت غانيون” خلال لقائها اليوم الثلاثاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق رغبة البعثة التنسيق مع حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ برامجها في مجال النازحين و الرعاية الصحية و الخدمات الانسانية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق أكد على أهمية دور الأمم المتحدة في تنفيذ برامج الاستجابة السريعة خلال الأزمات التي تشهدها الدول في إشارة لعودة النازحين إلى منازلهم في مناطق الاشتباكات في كل من طرابلس وسرت وبنغازي ودرنة.