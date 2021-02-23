تنتوش: تمسك المسؤولين بمناصبهم سيكون عقبة في طريق توحيد المؤسسات

أكد عضو مجلس النواب عمر تنتوش، أن تمسك المسؤولين بمناصبهم قد يكون أحد العقبات الرئيسة في طريق توحيد المؤسسات، مشيرًا إلى أن بعضهم قد يعترض أو يعرقل عملية توحيد مؤسسات الدولة كونه مستفيدًا من وضعية الانقسام الراهن.

وقلل تنتوش، في تصريحات صحفية، من مخاوف حدوث تمييز وظيفي على أي أساس جهوي أو سياسي إذا ما تم التوحيد.

وقال تنتوش، إن القائمين على الحكومة الجديدة لديهم إدراك ووعي كبير، وبالتالي فإن أي قرارات ستتخذ بعد حصولها على نيل الثقة من مجلس النواب ستكون داعمة لإطار المصالحة ونبذ الكراهية.

وأوضح تنتوش أن هواجس الاستحواذ والإقصاء ليست سوى حديث لدعاة التقسيم والمشككين بقدرة الليبيين، ورغبتهم في المصالحة، مشددا على أنه في النهاية سيكون لكل مؤسسة مجلس إدارة أو جمعية عمومية تراقب أداءها.

وأعرب تنتوش عن تأييده لعدم تطبيق المركزية في قطاع الخدمات، كالحكم المحلي والبلديات، مع العمل على تشجيع استقلالها فيما تحصل عليه من ميزانيات ومخصصات للتنمية. أما المؤسسات السيادية كالمصرف المركزي فلديها مجلس إدارة مشكل من أعضاء عدة يمثلون أقاليم ومدن ليبيا كافة.

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