عبد الكريم: باشاآغا والجويلي لم يتقبلا الخسارة بعدما فشلهما في نيل ثقة ملتقى الحوار السياسي

ليبيا – رأى الباحث السياسي الليبي الهادي عبد الكريم أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا يخطط صراحة للسيطرة على مصفاة الزاوية ومجمع مليتة، مذكرًا بتغريدة للأخير على حسابه بموقع تويتر، أشار فيها إلى تفاهمات مع مؤسسة النفط بنية تأمين القطاع من أي تهديدات أمنية، حيث لعب على وتر المشاعر قائلًا: إن الهدف تعزيز استقلاليته من التجاذبات السياسية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة.

عبد الكريم وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” حذر من تطورات خطيرة ستشهدها الساحة الليبية، ما لم يغادر باشاآغا طرابلس وأيضًا القيادي أسامة الجويلي، لافتًا إلى أنهما لم يتقبلا الخسارة بعدما فشلا في أن يحظيا بموافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي فضّل قائمة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي؛ ما يعني أنهما قد يسعيان لتعطيل السلطة الجديدة.

وأبدى عبد الكريم تشكيكه في قدرة الحكومة الجديدة في نيل الثقة ومباشرة عملها، في ظل حالة التربص الحالية، متمنيًا أن يكون لدى المنفي خطة بديلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية