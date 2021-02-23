السفير الأمريكي: ندعم عقد جلسة للنواب من أجل منح الثقة لحكومة “الدبيبة”

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، دعم الولايات المتحدة الأمريكية خارطة بعثة الأمم المتحدة، واتخاذ الخطوات المؤدية إلى انتخابات ديسمبر القادم.

وشدد نورلاند في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، على ضرورة عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمنح الثقة للحكومة المعينة.

من جانبه، جدد المبعوث الأممي يان كوبيش تأكيد التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد ليبيا وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء، بحسب البيان صادر عن البعثة أمس الاثنين.

ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشار البيان، إلى أن المبعوث الخاص سيواصل المشاركة، على وجه الخصوص، في دعم الجهود الجارية لالتئام أعضاء مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 والتي ينبغي التسريع بها.