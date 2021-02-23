المشير حفتر: نتعهد بحل جل قضايا الجرحى والشهداء

ليبيا – اجتمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الإثنين مع مدير إدارة شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش جل القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء تمهيدًا لحلها بشكل نهائي، وذلك انطلاقًا من اهتمام القائد العام بتلك القضايا، لكونها تندرج ضمن أولويات القيادة العامة.

وأكد المشير حفتر لمدير إدارة شؤون الجرحى أنه لا بد من محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء؛ لكونهم أحد أسباب انتصار القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية