بليحق: تلقينا ردا من اللجنة العسكرية بشأن عقد جلسة في سرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس تلقى رداً رسمياً من اللجنة العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص.

وفي 21 فبراير الجاري أعلن بليحق مخاطبة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لعقد اجتماع لمجلس النواب في مدينة سرت بناء على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري وذلك لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وبين بليحق أن اللجنة المشكلة من رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري بدأت أعمالها بلقاء عدد من السلطات المحلية في مدينة سرت، منها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة.