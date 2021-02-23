جهاز دعم الاستقرار: حادثة موكب باشاآغا باتت أمام القانون والقرار سيكون بيد جهات التحقيق المكلفة

ليبيا – أكد نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار أيوب بوراس أن حادثة موكب فتحي باشاآغا باتت أمام القانون، وأن القرار سيكون بيد النيابة وجهات التحقيق المكلفة.

بوراس أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أنه تم تسليم كل من قام بالرماية على سيارة جهاز دعم الاستقرار التي كانت موجودة في مكان موكب الوزير، مشيرًا إلى أنهم جهاز يتبع الدولة ويحتكم إلى القانون.

وقال نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار: إن ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي حول التحركات العسكرية كان الغرض منه نشر الفتنة والفوضى. كما أوضح أنه تم احتواء الخلاف بعد لقاء الأحد الذي جمع قيادات من مصراتة والزاوية وطرابلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية