نورلاند يؤكد دعم بلاده «الكامل» دعوة كوبيش لاحترام خارطة الطريق

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده بـ«شكل كامل» المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، في دعوته للمؤسسات الليبية ذات الصلة لاحترام خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي.

والإثنين، أكد كوبيش التزام المنظمة الدولية الكامل بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، حاثًّا الأطراف الليبية على المضي قُدمًا في تنفيذها.

– كوبيش يؤكد التزام الأمم المتحدة الكامل بخارطة الطريق ويحث الأطراف الليبية على تنفيذها

ونقلت السفارة الأميركية في تغريدة على حسابها على «تويتر» عن نورلاند قوله: «الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوبيش في دعوته للمؤسسات الليبية ذات الصلة لاحترام خارطة الطريق (…) واتخاذ الخطوات التالية المؤدية إلى انتخابات ديسمبر، بما في ذلك إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت لمنح الثقة».

وشدد كوبيش، في بيان صادر عن البعثة الأممية، على «الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة، وضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».

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