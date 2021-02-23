الأمم المتحدة تعلن استعدادها لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، استعداد الأمم المتحدة لمراقبة عملية وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف لاكروا، في مؤتمر صحفي، أن المكتب العسكري لديه القدرة على ذلك، مؤكدا أنهم جاهزون للمساعدة في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأشار، إلى أن الأمم المتحدة على اطلاع مستمر بتطورات محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا، وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تتبنى دورا مركزيا في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض.

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