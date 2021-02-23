ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 February, 2021

أعلنت اللّجنة المركزيّة لانتخابات المجالس البلديّة امس الاثنين، فوز قائمة التصحيح بانتخابات بلدية طرابلس المركز، بعد رفض المحكمة الطعون المقدمة في نتيجة الانتخابات.

وفازت في الفئة العامة قائمة التصحيح بـ 1545 صوتا برئاسة ابراهيم الخليفي، وعن ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوّار فاز المُترشّح محمد الضبع بـ 1966 صوتا، فيما فازت عن فئة المرأة سارة النعمي بعدد 2574 صوتا.

وشهدت انتخابات بلدية طرابلس المركز اقبالا ضعيفا، حيث لم يتعدى عدد الناخبين الذي صوتوا في الانتخابات الـ 6 آلاف من أصل 33 ألفا مسجلين في سجلات الناخبين.

وشاركت في انتخابات بلدية طرابلس المركز، ثمان قوائم انتخابية، هي التصحيح والفنار وعرجون الفل والمفتاح والسرايا والغزالة والنجمة والفنون والصنائع.