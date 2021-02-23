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السفير الأمريكي: ندعم مطالب “كوبيش” بشأن الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تدعم بالكامل دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، للمؤسسات الليبية ذات الصلة؛ لاحترام خارطة الطريق، واتخاذ الخطوات اللازمة للمضي نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر.

ودعا السفير الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، إلى إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت ممكن؛ للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة لتُباشر أعمالها.

ودعا “كوبيش” إلى ضرورة دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية الدفع بالاستعدادات لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، والتزام القادة الليبيين بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة “كورونا”، وكذلك المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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