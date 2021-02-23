سرقة بطاريات خاصة بمحطة توليد كهرباء في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

تعرضت محطة توليد كهرباء في طبرق لسرقة 12 بطارية خاصة بتغذية أجهزة الوقاية بالتيار المستمر وجميع أغطية الكوابل الخاصة بها.

وقال، سليمان الخرشوفي، مدير دائرة الجهد المتوسط بشركة الكهرباء في طبرق، إنه تم الاعتداء على محطة باب درنة جهد 30/11 كيلو فولت، إذ سرقت سرقة 12 بطارية وجميع أغطية الكوابل .

ومحطة باب درنة هي محطة رئيسية تم إنشائها بمبلغ 15 مليون دولار وتغذي أحياء الأندلس وباب درنة والصناعية والمختار والسنينات وجزء من حي سيدي يونس.

وأوضح الخرشوفي، أن البطاريات خاصة بتغذية أجهزة الوقاية بالتيار المستمر، لافتًا إلى أن أي عطل الآن سوف يسبب انفجارًا بالمحطة وقد يضر بالسكان.

وأضاف، أن ثمن البطارية الواحدة يبلغ 300 دولار، واي انفجار سيكلف بناء محطة جديدة بنفس سعر المحطة بالعملة الصعبة .

وقال الخرشوفي، “قمنا بإبلاغ بلدية طبرق وكافة الأجهزة الأمنية لمتابعة تجار النحاس والخردة لمساعدتنا في القبض على السارق”.