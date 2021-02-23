نورلاند: الولايات المتحدة تدعم دعوة كوبيش للمؤسسات الليبية باحترام خارطة الطريق

أخبار ليبيا24

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، أن بلاده تدعم بالكامل دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، جميع الأطراف في ليبيا إلى احترام خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ونقلت السفارة الأمريكية، عن نورلاند، قوله: إن “الولايات المتحدة تدعم بالكامل دعوة يان كوبيش للمؤسسات الليبية ذات الصلة لاحترام خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي الليبي وصولًا إلى انتخابات ديسمبر، بما في ذلك إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت ممكن للتصويت على الثقة.”

وكان كوبيش قد شدد الإثنين على أهمية احترام جميع المؤسسات الليبية المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل.

وأكد كوبيش على دعم الجهود الجارية لالتئام أعضاء مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 والتي ينبغي التسريع بها.