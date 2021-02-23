نجدة بنغازي تضبط صيدلي يبيع الحبوب المهلوسة

أخبار ليبيا24

أعلن قسم النجدة والتحري الجنائي بنغازي اليوم الثلاثاء أن وحدة التحري والقبض تمكنت من ضبط صيدلي متلبس ببيع كمية من الحبوب المهلوسة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في قسم النجدة أن معلومات وردت إلي قسم النجدة عن وجود صيدلي يقوم ببيع الأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أنه تم تكليف وحدة التحري والقبض بالقسم للتحري وجمع المعلومات، حيثُ أتضح أنه صيدلي يعمل بصيدلية ويضع كمية من الحبوب المهلوسة في كيس خارج الصيدلية.

ولفت مكتب الإعلام إلى أن الصيدلي يقوم بالبيع أمام الصيدلية لأشخاص متعاطين ومدمنين بطريقة غير شرعية متستراً بعمله بالصيدلية.

وأفاد مكتب الإعلام أنه تم إعداد كمين بيع وشراء من قبل وحدة التحري والقبض وضبط الصيدلي متلبساً وبحوزته كمية من الحبوب المهلوسة.

وأشار مكتب لإعلام الأمني في القسم إلى أنه عند الانتقال به للقسم وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتجارة الأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية.