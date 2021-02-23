بليحق: لجنة “5+5” أكدت جاهزية سرت لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

أعلن مجلس النواب تأكيد اللجنة العسكرية “5+5” على جاهزية سرت لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن أن المجلس تلقى رداً رسمياً من لجنة “5+5” العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح خاطب اللجنة العسكرية المشتركة بشأن تحديد مدى جاهزية مدينة سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.