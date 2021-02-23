رئيس البرلمان الموازي يبحث مع سفير إيطاليا منح الثقة للحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

بحث رئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة مع السفير الإيطالي لدى طرابلس “جوزيبي بوتشينو” إمكانية التئام مجلس النواب، وعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس بحث المستجدات السياسية في ليبيا ودور مجلس النواب خلال هذه المرحلة في التعاطي مع مخرجات ملتقي الحوار الليبي وإمكانية التئام مجلس النواب، وعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأعرب سياله عن ترحيبه بأي مبادرة يتم بها التئام مجلس النواب، وعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية رغم أن التحديات أمام هذا الاستحقاق التاريخي لاتزال قائمة، وأكد على ضرورة أن يضطلع المجلس بهذه المهمة، وأن تترك الخلافات جانباً وأن تكون مصلحة البلاد هي أولوية الجميع.