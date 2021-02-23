المنفي والدبيبه يبحثان مع بعثة الاتحاد الأوروبي ضبط الحدود

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ونائبيه موسي الكوني، وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس سفير الاتحاد الاوربي لدي ليبيا خوسيه ساباديل ،ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي للمساعدة على ادارة الحدود في ليبيا ناتالينا سي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين ليييا والاتحاد الأوروبي وسبل دعم المجلس الرئاسي المنتخب والحكومة كما جرى الحديث عن أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي لحلحلة أو التخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة

وهنأ سفير الاتحاد الاوربي لدي ليبيا المجلس الرئاسى والحكومة على انتخابهم وأكد بأن الاتحاد الاوربي سوف يقوم بتقديم الدعم الكامل له

وأكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على ضرورة توفير لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك في أقرب وقت ممكن