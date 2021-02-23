مشاورات مستمرة لاعتماد تشكيلة الحكومة الجديدة

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، بحضور نائبه، موسى الكوني، بحث آلية تشكيل واعتماد الحكومة قبيل نيلها الثقة.

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