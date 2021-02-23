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مشاورات مستمرة لاعتماد تشكيلة الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، بحضور نائبه، موسى الكوني، بحث آلية تشكيل واعتماد الحكومة قبيل نيلها الثقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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