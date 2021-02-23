«تدفق المهاجرين غير الشرعيين» محور مشاورات المنفي ودبيبة مع مسؤولي البعثة الأوروبية

التقي رئيس المجلس الرئاسي المختار من الحوار السياسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة المختار عبدالحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا ناتالينا سي.

وتناول اللقاء «أوجه التعاون المشترك بين ليييا والاتحاد الأوروبي وسبل دعم المجلس الرئاسي (…) والحكومة» فيما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تقديم الاتحاد «الدعم الكامل» للمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي.

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وأشار البيان إلى أن الاجتماع أكد «أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والأوروبي لحلحلة أو التخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة». وأكد المنفي ونائباه ضرورة توفير اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد» في «أقرب وقت ممكن».

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