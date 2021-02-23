امغيب: على السلطة الجديدة التوجه لسرت تمهيدا للعمل منها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وررئيس الحكومة عبد المجيد الدبيبه إلى التوجه لمدينة سرت تمهيدا لانطلاق عمل السلطة التنفيذية الجديدة منها.

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وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بعد رد لجنة 5+5 المعنية بالمسار العسكري والأمني الذي بين أن مدينة سرت جاهزة لإستقبال أعضاء مجلس النواب رداً على مخاطبة المجلس بشأن جاهزية المدينة وإمكانية عقد جلسة للمجلس فيها، لم يعد هنالك أي سبب يدعو لعقد جلسة في أي مدينة أخرى لمنح الثقة للحكومة كذلك على السيد رئيس المجلس الرئاسي والسيد رئيس الحكومة التوجه إلى مدينة سرت تمهيداً لانطلاق عمل السلطة التنفيذية الجديدة منها” .