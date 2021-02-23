القوات البحرية تعلن انقاذ 105 مهاجر في عرض البحر المتوسط

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية عن انقاذ 105 مهاجر غير شرعي في عرض البحر المتوسط ليل السبت الماضي 21 فبراير، من بينهم 93 مهاجرا من الذكور وخمس نساء وثلاث قصر وأربعة أطفال، جميعهم من جنسيات أفريقية مختلفة.

واوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية عبر صفحته على «فيسبوك» أن من بين المهاجرين الذكور الذين جرى انقاذهم 32 مهاجرا من مالي، و14 مهاجرا من ساحل العاج، و28 مهاجرا من السودان، وخمس مهاجرين من غينيا كوناكري، وثلاث مهاجرين من تشاد، وخمس مهاجرين من الكاميرون، وثلاثة من سيراليون، وثلاثة من غانا.

وأضاف أن من بين المهاجرين الإناث اثنتين من غينيا كوناكري، واثنتين من الكاميرون، وواحدة من ساحل العاج، إضافة إلى ثلاثة قصر من مالي وساحل العاج، وغينيا كوناكري. وطفلين من ساحل العاج وطفلين آخرين من غينيا كوناكري.

ونشر الناطق باسم صورا للمهاجرين الأفارقة بعد إعادته إلى إحدى نقاط الإنزال الليبية دون أن يسمها.

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