إجراء الانتخابات في موعدها يتصدر مباحثات كوبيتش

يعقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، عدة لقاءات مع مختلف الشخصيات السياسية والأمنية الليبية، لبحث ما تم إنجازه من خطوات لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، هذا وأكدت البعثة الأممية في بيان لها دعم كوبيتش للجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

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