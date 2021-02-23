سفير الاتحاد الأوروبي: سنقدم كامل الدعم للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائباه موسى الكوني، وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا ناتالينا سي.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وسبل دعم المجلس الرئاسي الليبي المنتخب والحكومة، وتطرق إلى أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي لحلحلة أو التخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

وهنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلال اللقاء المجلس الرئاسى والحكومة على انتخابهم، وأكد لهم بأن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بتقديم الدعم الكامل له.

وفي جانب آخر، أكد كل من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي خلال اللقاء على ضرورة توفير لقاح فايروس كورونا المستجد وذلك في أقرب وقت ممكن.