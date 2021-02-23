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خلال مباحثات مع “دبيبة”.. بارتولو ينفي وجود خلافات بين ليبيا ومالطا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أجرى وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، مباحثات مع رئيس الحكومة الجديد، عبدالحميد الدبيبة، على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن رفضه لقاء الأول حتى تُظهر السلطات المالطية الاحترام لحاملي جواز السفر الليبي.
وأفادت مصادر صحفية، أن وزير خارجية مالطا أكد أنه لا توجد مشكلة بين البلديْن، اللذيْن يُخطّطان للعمل معًا في عدة مجالات مهمة تخدم المصالح المشتركة.
وكان وزير خارجية مالطا قد أجرى اتصالاً هاتفيًا، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، تحدثا خلاله عن دور مجلس النواب لإجراء الانتخابات في ديسمبر.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • الفريق الذي سيقود ليبيا الي بر الأمان علي حد زعم الأمم المتحده التي اختارته وتركيا التي باركته اذا اتصف بالرعونه وزلات اللسان ستلام عليه أستيفاني اما الليبيين فلا لوم عليهم لأنهم لم يختاروه كما انهم لم يختاروا الفريق السابق برئاسة السراج فمن بدايتها صاحبها هذا من قبل وحتي ان تعمد حكومته تهجم علي مالطا بالأسم وترك تركيا التي شرطتها تضرب في الليبيين ولكن لاعتبارات فتركيا مرفوع عليها القلم فرئيسها اردوغان بارك خطوات استيفاني في اختيار هذا الفريق واردوغتن كان اول المتصلين به يذكره أن دور تركيا كان كبير في الضغط علي استيفاني حتي يتم قائمه المنفي دبيبه

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