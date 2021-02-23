خلال مباحثات مع “دبيبة”.. بارتولو ينفي وجود خلافات بين ليبيا ومالطا

أجرى وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، مباحثات مع رئيس الحكومة الجديد، عبدالحميد الدبيبة، على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن رفضه لقاء الأول حتى تُظهر السلطات المالطية الاحترام لحاملي جواز السفر الليبي.

وأفادت مصادر صحفية، أن وزير خارجية مالطا أكد أنه لا توجد مشكلة بين البلديْن، اللذيْن يُخطّطان للعمل معًا في عدة مجالات مهمة تخدم المصالح المشتركة.

وكان وزير خارجية مالطا قد أجرى اتصالاً هاتفيًا، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، تحدثا خلاله عن دور مجلس النواب لإجراء الانتخابات في ديسمبر.

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