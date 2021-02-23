«الشكري»: نحتاج كورونا خاصة للذين حرموا شعبنا من حياة كريمة

عبر محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب محمد الشكري عن رغبته في ضرورة التخلص من الشخصيات التي كانت سببا في معاناة وحرمان الليبيين.

وذكر «الشكري»، عبر حسابه بفيسبوك، عددا من الأدوات التي يستخدمها الفاسدون في القطاعات المختلفة بالدولة، قائلا: «محاصصة، مصالح متبادلة، مساومات، مغالبة، لي أذرعة، إكراهات، قهر اشباه رجال لرجال».

وأوضح محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب أن تلك الأوصاف عبارة عن «ثنائيات في ظاهرها المواقف وفي خباياها ديناصورات تتمترس في إقطاعيات من فساد».

وأبدى رغبته الشديدة في أهمية التخلص من الشخصيات الفاسدة في القطاعات المختلفة، قائلا: «نحتاج كورونا خاصة بهؤلاء الذين حرموا شعبنا من حياة كريمة لائقة».