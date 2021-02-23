ليبيا الان

«الشكري»: نحتاج كورونا خاصة للذين حرموا شعبنا من حياة كريمة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب محمد الشكري عن رغبته في ضرورة التخلص من الشخصيات التي كانت سببا في معاناة وحرمان الليبيين.

وذكر «الشكري»، عبر حسابه بفيسبوك، عددا من الأدوات التي يستخدمها الفاسدون في القطاعات المختلفة بالدولة، قائلا: «محاصصة، مصالح متبادلة،  مساومات،  مغالبة، لي أذرعة، إكراهات، قهر اشباه رجال لرجال».

وأوضح محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب أن تلك الأوصاف عبارة عن «ثنائيات في ظاهرها المواقف   وفي خباياها ديناصورات تتمترس  في إقطاعيات من فساد».

وأبدى رغبته الشديدة في أهمية التخلص من الشخصيات الفاسدة في القطاعات المختلفة، قائلا: «نحتاج كورونا خاصة بهؤلاء الذين حرموا شعبنا من حياة كريمة لائقة».

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • من ابتلاهم الله بمناصب ودرجات عليه حسابهم اشد يوم القيامة من الغلابة الذين سيقتص الله لهم من هؤلاء الاغيياء الفرحانين بمتاع الدنيا الفانية وفى النهاية مصيره القبر بعد القصر ليرى مقعده من النار لانه حمار
    قال تعالى :-

    وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (165)
    الحمد لله على ان الله ابتلانا بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال لنكون من الصابرين ونقول انا لله وانا اليه راجعون لنحظى باعظم شئ علينا صلوات من الله وملائكته والموت بداية الرجوع الى الله ويظل المجرم فى قبره يحصل المزيد من السيئات من اعمال الذين اضلوهم حتى يبعث الجميع يوم القيامة رجوع كامل الله الله الذى يرث الارض ومن عليها يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله

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  • وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [سورة البقرة:155- 157].

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