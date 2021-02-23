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سيالة: التحديات أمام استحقاق منح الثقة للحكومة الجديدة لاتزال قائمة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال رئيس مجلس النواب في طرابلس حمودة أحمد سيالة اليوم الثلاثاء إن التحديات أمام الاستحقاق التاريخي المتمثل في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لاتزال قائمة.

وأبدى سيالة خلال لقاءه السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو ترحيبه بأي مبادرة يتم بها التئام مجلس النواب، وعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن يضطلع المجلس بهذه المهمة، وأن تترك الخلافات جانباً وأن تكون مصلحة البلاد هي أولوية الجميع.

وناقش سيالة وبوتشينو في مقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس المستجدات السياسية الليبية، ودور مجلس النواب خلال هذه المرحلة في التعاطي مع مخرجات ملتقي الحوار الليبي.

واستعرض رئيس مجلس النواب خلال اللقاء إمكانية التئام مجلس النواب، وعقد جلسة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

الوسوم

#السفير_الإيطالي #نواب_طرابلس التحديات_قائمة الحكومة_الجديدة منح_الثقة

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