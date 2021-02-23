خفر السواحل ينقذ 105 مهاجر غير شرعي قبالة شواطئ طرابلس

أخبار ليبيا24- خاص أعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد مسعود عبدالصمد، إنقاذ 105 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ العاصمة الليبية طرابلس غرب البلاد.

وقال عبدالصمد لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 105 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 93 رجلاً، و خمسة نساء، و سبعة أطفال ، كانوا على متن قارب مطاطي غرق قاربهم وانقطعت بهم السُبل.