بعد انتهاكه للأمن.. جويلي: إجراء الانتخابات في موعدها يحتاج إلى أجواء آمنة

قال آمر ما يعرف بغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أسامة جويلي، أن إجراء الانتخابات في موعدها لن تتحقق إلا بتعاون الجميع، وتوفير الأجواء الأمنة لعمل الحكومة.

وأضاف جويلي في تصريحات صحفية، أن هناك شعورا بالتفاؤل؛ بعد الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية، وعلى المجلس الرئاسي الجديد، معربا عن أمله في اجتماع مجلس النواب في أقرب فرصة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة لتباشر مهامها.

وأشار جويلي إلى أن وظيفة ومهام الحكومة الجديدة مُحددة وهي التهيئة للانتخابات، وإجرائها في موعدها نهاية العام الحالي.

هذا ويذكر أن جويلي هو أحد المسؤولين عن عملية تجنيد المرتزقة وتقسيم الميليشيات المسلحة التى أدخلتها تركيا إلى ليبيا، وتوزيعها على محاور القتال، إذ يعد جويلى أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة فى ضواحى طرابلس وعنصر رئيسى وفاعل فى تحريك التشكيلات التى تتمركز فى محاور العاصمة.

وارتكبت ميليشيات جويلى مجازر في ليبيا لا يمكن أن يمحوها الزمن، وكان أول ظهور لـ جويلى فى 2011، لعراب نكبة فبراير الصهيونى برنارد هنرى ليفى، أثناء تجوله فى ليبيا حينها.

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