المشري والحافي والسايح يبحثون الاستعداد للاستفتاء على الدستور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الاستعدادات للاستفتاء على مشروع الدستور.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء الذي جرى بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء يأتي بناءً على دعوة المشري، للوقوف على الاستعدادات المتعلقة بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات القادمة

وأوضح مجلس الدولة أن اللقاء يأتي في إطار جهود مجلس الدولة وحرصه على إجراء الاستحقاق الدستوري المُنجز من قِبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة في موعدها المحدّد على أسس قانونية سليمة ومتينة.